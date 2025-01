Rodeio Crioulo Nacional de Canela se inicia nesta quinta-feira

Tradicional prova de tiro de laço está entre as modalidades competitivas. Na foto, o laçador Cleber Fogaça

Tem início nesta quinta-feira o 40º Rodeio Crioulo Nacional de Canela, que ocorre no Parque de Rodeios Saiqui. Com entrada gratuita, o evento seguirá por todo o final de semana, com mais de 20 competições campeira, competições artísticas e bailes.