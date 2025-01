Começa a valer lei que fiscaliza beneficiários do Bolsa Família em Bento Gonçalves

Projeto surgiu após força-tarefa da prefeitura para reduzir o número de beneficiários na cidade Luciano Luppa / stock.adobe.com

Foi sancionada a lei que reforça a fiscalização dos beneficiários do Bolsa Família em Bento Gonçalves. Agora, todos que forem flagrados utilizando dados falsos ou informações inverídicas para acessar o auxílio sofrerão sanções administrativas, além de multa de R$ 7,2 mil, equivalente a 12 meses do benefício.

O projeto foi de autoria do Executivo, depois que o prefeito Diogo Siqueira (PSDB) iniciou uma força-tarefa para reduzir o número de beneficiários do Bolsa Família na cidade em novembro de 2024. A ação consiste em visitar beneficiários, mais especificamente homens e mulheres com idade entre 18 e 40 anos que não são casados e não têm filhos, confirmar se estão dentro das regras do programa e, caso não estejam, oferecer encaminhamento para algum emprego. Se não aceitarem a proposta ou não forem localizados, será solicitado o bloqueio do benefício.

Conforme a lei, caso for encontrada alguma inconsistência nos dados dos cadastrados no auxílio, será oferecido um prazo de 30 dias para regularização. Os usuários poderão buscar orientação da Secretaria Municipal de Esportes e Desenvolvimento Social (Sedes) e ajuda para inserção em programas de emprego e qualificação profissional.

Caso isso não aconteça, serão aplicadas as seguintes medidas:

Corte imediato do benefício;

Aplicação de multa administrativa no valor de R$ 7,2 mil (que pode ser parcelada);

Inclusão em programa municipal de orientação para regularização e inserção no mercado de trabalho formal.

O Executivo também encaminhará ao Ministério Público o nome dos envolvidos para que sejam tomadas as devidas providências.

A Lei ainda determina que se o usuário optar por sair do programa voluntariamente, não precisará pagar a multa. Todo o valor arrecadado será integralmente destinado ao Fundo Municipal de Assistência Social, "para reforçar as políticas públicas voltadas à população em situação de vulnerabilidade", explica no documento.

CONDIÇÕES DE BLOQUEIO

De acordo com as informações do Governo Federal, através do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS), as prefeituras podem solicitar o bloqueio do fornecimento do Bolsa Família em determinadas circunstâncias como:

Identificação de trabalho infantil na família.

Verificação de inconsistências em cruzamentos das informações do CadÚnico.

Renda familiar per capita mensal superior ao limite estabelecido.

Não localização da família no endereço informado no CadÚnico.

Denúncia fundamentada de omissão de informação ou de prestação de informações falsas.

Decisão judicial.