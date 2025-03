Governador Eduardo Leite não estará na abertura da Festa das Colheitas

Leite visitará Giruá nesta sexta-feira (7) Neimar De Cesero / Agencia RBS

A abertura da 4ª edição da Festa das Colheitas, que ocorre nesta sexta-feira (7), não contará com a presença do governador Eduardo Leite (PSDB). O município recebeu a confirmação na manhã desta quinta-feira (6). O governador esteve na abertura da última edição do evento, em 2023.

Leite estará em Giruá, no noroeste do Estado, para participar da ExpoGiruá e Feira do Butiá, que seguem até domingo (9). Ele será representado pela secretária estadual da Cultura, Beatriz Araujo.