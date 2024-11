Caxias do Sul fará parte Notícia

Municípios da Serra promovem força-tarefa para diminuir beneficiários do Bolsa Família na região

A ação, que consiste em visitar as famílias cadastradas e verificar se estão dentro das regras do programa, foi encabeçada pela prefeitura de Bento Gonçalves. Municípios da região estão aderindo, incluindo Caxias do Sul. Objetivo é racionalizar benefício e encaminhar as pessoas para o mercado de trabalho

15/11/2024 - 19h11min Atualizada em 15/11/2024 - 19h50min