O real motivo que trava a duplicação de 900 metros da BR-116 em Caxias do Sul

Trecho a ser duplicado ganhou canteiro central no ano passado.

Mais do que questões técnicas, o principal obstáculo para finalmente concluir a duplicação de 900 metros da BR-116, em Caxias do Sul, é financeiro. Com projeto pronto e doado pelo município, o tema não avançou nos últimos anos devido a uma queda de braço entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e a Sulgás, que administra um gasoduto que margeia a rodovia.