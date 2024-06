Os 900 metros de extensão do trecho não duplicado da BR-116, na área urbana de Caxias do Sul, irão receber um canteiro central. As obras já estão em andamento no segmento, que liga os bairro Planalto e Vila Verde. Motoristas que trafegam pela rodovia precisam de atenção para cones, máquinas e outros dispositivos junto à faixa que divide os sentidos de fluxo. O cuidado também é necessário por conta da movimentação de funcionários.