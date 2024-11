Caxias do Sul tem média de 46 órfãos por ano desde 2021, aponta levantamento dos cartórios

Levantamento inédito realizado pelos Cartórios de Registro Civil do Rio Grande do Sul aponta que 46 crianças e adolescentes de até 17 anos ficam órfãos de pelo menos um de seus pais por ano em Caxias do Sul. Os dados, pela primeira vez consolidados a nível estadual, mostram ainda que, em 2021, a Covid-19 foi responsável por ao menos um sexto da orfandade no município, correspondendo a 16 crianças que perderam seus pais por conta da doença em um total de 60 órfãos.