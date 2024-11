A Praça Dante Alighieri entrou oficialmente no clima do Natal. Na noite desta quarta-feira (27), um concerto natalino culminou na chegada do Papai Noel ao Centro de Caxias do Sul e na inauguração da decoração da época, com o acendimento das luzes. A apresentação, promovida pela Secretaria Municipal da Cultura, também foi a abertura da programação Magia dos Encontros, da própria pasta.