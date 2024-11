O Grande Espetáculo de Natal volta ao coração de Caxias do Sul para apresentações circenses e musicais sobre a magia do Natal. Em frente à Casa Magnabosco, na Rua Sinimbu, o Grupo Tholl e o Coro da Unimed serão os responsáveis pela apresentação. Neste ano, a organização estima a participação de 25 mil pessoas, entre as noites de sábado (30) e domingo (1º).