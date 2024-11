Motoristas que circulam pela área central de Caxias do Sul precisam ter atenção a alterações no trânsito em função de duas apresentações d’O Grande Espetáculo de Natal Magnabosco. As atrações ocorrem nas noites de sábado (30) e domingo (1º) gratuitamente, entretanto, as mudanças viárias começam já a partir desta terça-feira (26).