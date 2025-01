Pablo Marçal, o homem que tumultuou a eleição em São Paulo, tenta mudar o nome do partido para concorrer a presidente

Pablo Marçal está de volta à ribalta , depois de tumultuar a eleição para prefeito de São Paulo e ficar fora do segundo turno por um triz. Ele terminou a disputa em terceiro lugar, com 28,14% dos votos válidos, atrás de Guilherme Boulos (PSOL) e do reeleito Ricardo Nunes (MDB).

É improvável que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aceite o pedido do PRTB para se chamar Brasileiro. Existe um precedente recente, que foi o pedido do Partido da Mulher Brasileira (aquele que só tinha homens na direção) para mudar o nome para "Brasil". O TSE negou com o argumento de que um partido não pode usar nome que confunda os eleitores, o que seria o caso de Brasil. À palavra “brasileiro” aplica-se o mesmo princípio. Passaria a ideia de que só ele é brasileiro. Os partidos podem usar Brasil ou brasileiro no nome, desde que venha acompanhado de outras palavras.