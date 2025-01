Prefeito de Guaíba chega a Joinville após percorrer 700 km de bicicleta: "Gratidão é o sentimento mais nobre"

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Cinco dias depois, o prefeito de Guaíba enfim chegou à Joinville, após uma jornada de 700 km percorrida de bicicleta. Marcelo Maranata partiu na última sexta-feira (3) em direção à Santa Catarina na chamada "Viagem da Gratidão", uma homenagem pela ajuda recebida dos joinvilenses durante a enchente de maio de 2024. Na chegada à cidade das bicicletas, como é conhecido município catarinense, Maranata foi recebido por ciclistas no pórtico entre a rua XV de Novembro e a BR-101.

A recepção foi organizada pela prefeitura de Joinville, que vai se tornar cidade-irmã de Guaíba. A colaboração deve ser alinhada em reunião à tarde, entre Maranata, o prefeito Adriano Silva e a vice Rejane Gambin.

Após o encontro, o prefeito de Guaíba foi até a igreja Onda Dura, que serviu como ponto de recolhimento de doações durante a calamidade climática. Foi realizado um evento de agradecimento aos voluntários que ajudaram durante o processo de arrecadação e destinação dos donativos, além das equipes da prefeitura e do Corpo de Bombeiros.

Logo na chegada, após o encontro com diversos ciclistas e o prefeito de Joinville, Maranata recebeu o abraço de um guaibense muito emocionado pelo simbolismo da ação e por lembrar da família que segue no Rio Grande do Sul.

"Após 700 km de estrada, com cada pedalada carregando uma memória de superação, chegamos a Joinville com o coração cheio de gratidão. A força de vocês, catarinenses, foi a luz que nos guiou nos dias mais difíceis. A enchente pode ter testado nossa coragem, mas o apoio de todos aqui nos deu a força para seguir em frente. Hoje, venho não só agradecer, mas reafirmar: vencemos juntos. A caminhada continua, mas a gratidão será eterna", escreveu Maranata no seu Instagram.

Na terça-feira (7), Maranata parou em Florianópolis para uma reunião com o prefeito Topázio Neto, a quem também agradeceu pela ajuda durante a enchente. Topázio recebeu certificados em nome de Guaíba e Eldorado do Sul, além de presentes como vinhos da cidade e azeites da Fazenda do Bosque.

Topázio Neto recebeu presentes de Marcelo Maranata durante encontro em Florianópolis. Luis Adriano Madruga / Divulgação

"Um momento emocionante foi a entrega das cartinhas escritas pelas crianças da EMEF Santa Rita de Cássia, que enviaram mensagens de gratidão ao prefeito Topázio. Ver o carinho e o reconhecimento dos nossos pequenos é algo que enche o coração de alegria. A solidariedade de Florianópolis foi essencial nesse momento difícil. Foram enviados vários caminhões carregados de alimentos e produtos de limpeza, que fizeram uma enorme diferença para as nossas comunidades", escreveu Maranata, nas redes.

Nesta quinta-feira (9), a prefeitura convida para a recepção da comitiva em ato na frente da prefeitura de Guaíba. O convite é para que os cidadãos levem suas bicicletas para encontrar o prefeito às 18h30min.