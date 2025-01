A gente perguntou, e eles responderam. Ao longo de janeiro, a coluna apresenta uma nova série de verão, com um título bem sugestivo: “Qual é a tua praia?”

A nosso convite, personalidades do Rio Grande do Sul irão contar onde gostam de estar no veraneio e por quê. Pode ser um lugar à beira-mar ou em qualquer outro local — no litoral, no mato ou na cidade. Vale tudo.

A estreia foi com a jornalista Cris Silva, apresentadora do Baita Sábado, na RBS TV.

A seguir, confira a escolha do cantor e compositor Duca Leindecker, que se apresenta às 20h desta sexta-feira (10) no Theatro São Pedro com a Tour Triângulo, pelo Porto Verão Alegre.

A escolha de Duca Leindecker

Quem conhece o repertório de Duca Leindecker e da banda Cidadão Quem já deve imaginar qual é a indicação desse baita músico.

Uma das mais famosas canções de Duca diz assim: "E agora o Pinhal não tem mais a gente lá. Eu volto pra lembrar que a gente cresceu na beira do mar..." (leia a letra na íntegra no fim do texto). Não tinha como ser diferente: Pinhal é o lugar onde ele e a família gostam de passar o verão.

Leia Mais Qual é a tua praia: Cris Silva indica lugar que frequenta desde a infância

— Essa música eu fiz para o meu irmão Adriano e para a mulher dele, Adriana. Eles se conheceram lá — conta Duca, lembrando que a canção chegou a ser negada pela antiga gravadora antes de virar um sucesso.

Mas a ligação do artista com a praia vem bem antes disso. Quando Duca era pequeno, sofria com problemas respiratórios. O conselho de buscar o ar puro à beira-mar veio de um médico.

— Ele disse que seria bom para a minha saúde. Isso era nos anos 1970, e meu pai então comprou uma casa de madeira lá. Naquela época, quando ainda não existia a freeway, Pinhal e Cidreira eram os principais pontos de veraneio — recorda o cantor.

A antiga casa de madeira da família de Duca em Pinhal. Duca Leindecker / Arquivo pessoal

O pai de Duca faleceu quando ele tinha oito anos, mas a família seguiu frequentando o local, que virou um caldeirão de memórias afetivas.

— Jogamos as cinzas do pai lá, onde ele gostava de surfar — diz o artista.

Com o tempo, Duca se afastou de Pinhal em razão das turnês da Cidadão Quem, que estourou no cenário nacional, mas a ausência não durou muito.

Hoje, o velho chalé é uma casa maior, para onde ele leva a mulher, Manuela D'Ávila, e os filhos, Laura e Guilherme, para curtirem a avó e, é claro, as ondas, o buffet de sorvetes e o parque de diversões.

Em 2025, Duca completa 50 anos de Pinhal.

Sobre Balneário Pinhal

Avenida Castelo Branco, em Balneário Pinhal, na década de 1970. Acervo Maria Cardoso Faistauer / Reprodução

O local começou a receber veranistas na década de 1950 e, após pertencer a municípios da região, conquistou a emancipação em 1995. As informações são do colunista Leandro Staudt.

O livro A Saga das Praias Gaúchas: de Quintão a Torres, de Leda Saraiva Soares, conta que a área de Balneário Pinhal fazia parte da Sesmaria de Cidreira, terras recebidas da Coroa Portuguesa em 1767 por Manuel Pereira Franco. Depois de passar por outros donos, o primeiro lugarejo que se formou em Pinhal foi a Fazenda da Rondinha. Atualmente, a lagoa que leva o mesmo nome, às margens do km 92 da RS-040, é um dos atrativos do município para quem busca um banho tranquilo.

O nome do município não vem dos pinus, que só seriam plantados mais tarde, mas da Fazenda Pinhal. A pesquisadora Maria Cardoso Faistauer explicou a Staudt que a propriedade tinha três araucárias e pertencia ao espanhol Francisco Segura Garcia quando ele comprou a Fazenda da Rondinha.

*Colaborou Maria Clara Centeno

A Letra

Pinhal*

Foi no dia

Em que eles se encontraram

Na praia do pinhal

Que ela olhou pra ele

E disse baby

Não me leve a mal

Ele sempre foi

Um cara desses

Que estuda demais

Procurando encontrar

A solução pra tudo

Com muita paz

E agora o Pinhal

Não tem mais

A gente lá

Eu volto pra lembrar

Que a gente cresceu

Na beira do mar

Ela se formou

Há pouco tempo

E quem tocou na formatura

Fui eu

Ele faz meditação no parque

À procura do seu eu

Quando tenho tempo

Dou uma passada lá

Pra ver como estão

Se estou na Zona Norte

Pego a Estrada do Forte

Pro meu irmão