A gente perguntou, e eles responderam. A partir desta segunda-feira (6) tem início a nova série de verão da coluna, com um título bem sugestivo: “Qual é a tua praia?”

Ao longo de janeiro, personalidades do Rio Grande do Sul irão contar onde gostam de estar no veraneio e por quê. Pode ser um lugar à beira-mar ou em qualquer outro local — no litoral, no mato ou na cidade. Vale tudo.

Teremos vídeos, galerias de fotos, textos e todos os detalhes sobre a recomendação (com posts no Instagram e no TikTok). O objetivo é ouvir pessoas inspiradoras e destacar destinos gaúchos.

Não me canso de repetir: não é preciso ir longe para encontrar lugares legais para viver bons momentos nas férias. Mais do que isso: ao optar pelo turismo local, contribuímos para gerar emprego e renda no Estado, algo especialmente importante depois de um 2024 tão desafiador.

A estreia é com uma grande amiga e profissional do jornalismo: Cris Silva, apresentadora do Baita Sábado, na RBS TV. Cris também é colunista do Diário Gaúcho e da 92 FM.

Confira a seguir qual é a praia dessa baita comunicadora e siga acompanhando os próximos episódios. Spoiler: tem músico, cantora, humorista e até padre!

A escolha de Cris Silva

O que esperar de uma mulher “nascida, criada e desenvolvida” em Pelotas, como costuma dizer Cris Silva? É claro que ela só poderia ter escolhido a Praia do Laranjal como destino no verão (e em todas as estações).

— É isso mesmo. Eu tenho belíssimas recordações de lá. Saí de Pelotas para vir para Porto Alegre com mais de 30 anos — conta a jornalista.

Cris diz que aproveitou “tudo que a cidade tem de melhor”. O Laranjal (assim mesmo, com “o” na frente, como falam os pelotenses) faz parte da lista de qualidades.

Para quem mora lá, o local é ponto de encontro sempre, faça frio ou faça calor:

— Tomar um chimarrão no inverno, no outono, na primavera... Uma das coisas que eu sempre faço, toda vez que vou a Pelotas, é levar toda a família, principalmente o Teteu (Matheus, filho de 6 anos da comunicadora), para a areia.

Agora você já sabe: se passar por lá, pode ter a sorte de cruzar com a turma toda.

Sobre a Praia do Laranjal

Localizada a 12 quilômetros do centro de Pelotas, a Praia do Laranjal é de água doce, às margens da Lagoa dos Patos. São sete costas: balneários Santo Antônio, Valverde, Novo Valverde e dos Prazeres, Pontal da Barra, orla do Totó e Colônia Z3.

Conforme a Prefeitura de Pelotas, a praia nasceu do desmembramento da Estância do Laranjal de Nossa Senhora dos Prazeres.

O nome deve-se às grandes plantações de laranjas e frutas cítricas que existiam por lá no século 19. Atualmente, mais de 45 mil pessoas vivem no bairro.

O que: Praia do Laranjal, em Pelotas. São cerca de 270 quilômetros da Capital.