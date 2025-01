Ônibus fará roteiro turístico em cervejarias de Porto Alegre

Os passageiros poderão degustar as bebidas e conhecer os processos de produção. corvamar / stock.adobe.com

Porto Alegre se prepara para receber um novo atrativo turístico voltado aos entusiastas da cerveja artesanal. Trata-se do Ônibus Cervejeiro, um case de sucesso de Teutônia, no Vale do Taquari, que circula pela região proporcionando uma imersão no mundo da bebida.

Com lançamento marcado para março, mês de aniversário da Capital, o roteiro incluirá visitas a cervejarias do 4º Distrito e bairros adjacentes. Segundo Charles Rossner, agente de turismo e idealizador do ônibus, o objetivo é transformar o veículo em um pub ambulante. Além de degustar as bebidas, os passageiros poderão conhecer os processos de produção e conversar com mestres cervejeiros.

— É uma proposta de conhecer as cervejarias locais, não só beber cerveja. É um ônibus temático, mas que visita as cervejarias, conhece os processos de produção e conversa com o mestre cervejeiro. Então é toda uma experiência voltada ao universo da cerveja artesanal — declarou.

Charles já adianta que o coletivo será inteiramente grafitado, com figuras alusivas à cidade, como uma forma de homenagem.

O roteiro das cervejarias ainda não foi definido por completo, mas você pode acompanhar o projeto no site oficial onibuscervejeiro.com.br e no perfil do Instagram @onibuscervejeiro.