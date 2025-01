Festa 50+ que virou sucesso em Porto Alegre, Rio e SP terá edição em Atlântida

Patricia comandando a festa Birds House em São Paulo. Felipe Arcas / Divulgação

Criada em abril de 2024 em Porto Alegre, a Gudinaite, festa para o público 50+ que vem lotando as pistas de dança por onde passa, terá uma edição especial em Atlântida, no Litoral Norte. Será em 17 de janeiro, a partir das 20h (cedinho!), no Céu de Verão, dentro do complexo Ramblas.

Se os ingressos vão esgotar? Não tenho dúvidas. As baladas desse tipo conquistaram corações e mentes e se consolidaram na noite — não só porto-alegrense, mas do Brasil e do mundo.

Criada pela jornalista Patricia Parenza e pelo publicitário e DJ Diego de Godoy, a Gudinaite já teve edições no Rio de Janeiro (onde tem como padrinho ninguém menos do que Nelson Motta), e em São Paulo.

— Agora chegou a vez de Atlântida, que traz à tona uma lembrança afetiva e de boemia. Fui bartender do Ibiza em 1993, no ano em que a casa abriu. Desde aquela época, Atlântida ganhou muitas baladas e virou um espaço de referência da noite no litoral gaúcho — diz Patricia, que capricha nos hits da cena disco da década de 1970.

Em fevereiro, a festa vai rolar em Florianópolis, Porto Alegre e no Rio. Também já há edições previstas para Goiânia, Belo Horizonte e Curitiba.

Ingressos e mais detalhes no perfil @gudinaite.festa no Instagram.

