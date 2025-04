Em sua primeira Série A, atacante do Juventude fala sobre vitória e proposta do Grêmio recusada

Ênio teve boa atuação diante do Vitória na estreia do Brasileiro. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Aos 24 anos, o atacante Ênio está no seu primeiro Campeonato Brasileiro da Série A. O cartão de apresentação dele foi positivo diante do Vitória, nos três pontos conquistados com o Juventude no último final de semana.

— Eu encaro como uma excelente oportunidade. Eu sonho muito com esse momento. Estou na minha primeira Série A, muito feliz de fazer parte desse elenco do Juventude. Agora eu penso em trabalhar, estar focado para poder ajudar o clube a conquistar os objetivos na temporada — declarou o jogador, que analisou a vitória por 2 a 0, no Estádio Alfredo Jaconi:

— Uma vitória muito importante. A gente sabia da dificuldade que ia ser o jogo, mas conseguimos aproveitar as oportunidades que tivemos para abrir o placar ali no começo do primeiro tempo, continuar bem no segundo.

A vitória do Juventude poderia ter sido mais elástica. O árbitro Paulo Zanovelli anulou um gol de Ênio, após bela assistência de Mandaca. O que chamou a atenção é que Zanovelli validou o gol e, no meio da comemoração dos jogadores do Juventude, ele anulou após ver um suposto sangramento no atleta do time de Salvador.

— Realmente eu não vi o lance. Ouvi depois, mas fiquei bolado porque ele anulou meu gol. Mas faz parte, o importante é a vitória. O grupo estava bem focado para começar bem esse Brasileiro. Então, o mais importante foi vencer — destacou o atacante, que ainda valorizou o tempo de preparação que a equipe teve para começar com três pontos o Brasileiro:

— A gente se preparou muito bem ao longo desse período que ficamos sem jogos para poder chegar bem na estreia e sair com os três pontos.

RENOVAÇÃO E PROPOSTA DO GRÊMIO

O Juventude adquiriu 50% dos direitos econômicos de Ênio junto ao Amazonas. A negociação foi concluída na véspera do começo da competição nacional. Logo depois, o time da Serra recusou a primeira proposta pelo extrema. O Grêmio fez uma oferta de compra do jogador, que não foi aceita.

— Eu acompanhei nas redes sociais esse movimento, mas o meu foco é aqui no Juventude. Tenho que trabalhar, dar meu máximo sempre nos treinos e nos jogos para poder ajudar o clube. E essas questões eu deixo para o meu empresário, para o pessoal da diretoria do clube — disse o atleta.

A proposta do Grêmio era de compra de 40% do atleta, por um valor superior ao investido pelo Ju na compra do atleta. O Juventude comprou Ênio por pouco mais de R$ 1,2 milhão. Sobre a renovação com o Verdão, o jogador comentou:

— Eu fiquei muito feliz. Isso mostra o meu trabalho, mas também tenho que ressaltar todo o clube, todos os atletas que me ajudaram para chegar nesse momento. Agora é trabalhar muito para poder ajudar o clube no Campeonato Brasileiro — finalizou.