Festa para o público 50+ com Katia Suman chega em Torres

Voltada para o público 50+ — mas aberta para todas as idades —, a festa Baila Comigo , com os DJs Katia Suman e Bruno Suman , ganhará uma edição extraordinária de verão. Será na Praia da Guarita, em Torres , nesta sexta-feira (27).

Com produção de San Lopez, o evento ocupará o espaço do Guarita Gastronomia e Eventos (dentro do Parque da Guarita), a partir das 19h. O restaurante do bar funciona com petiscos variados e cardápio completo de drinks. Os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Sympla ou pelo WhatsApp (51) 98108-5631.