Amigo oculto do "Fantástico": presente entregue pelo cavalo Caramelo foi pintado pelo ilustrador Fraga

E o equino fez bonito no programa , que foi ao ar neste domingo (22). O cantor Grelo tirou o cavalo gaúcho na brincadeira e lhe mandou um kit de beleza com um cartão dizendo: "O Brasil inteiro se angustiou ao ver a sua imagem e o hoje o Brasil sorri ao te ver bem cuidado. Você merece tudo de bom que está acontecendo em sua vida".

Claro que o Caramelo devolveu a gentileza e também tirou uma personalidade para presentear. A sorteada foi a judoca medalhista olímpica Beatriz Souza . Para a atleta, o equino enviou uma pintura, com ele próprio ao lado dela — e ambos fazendo um coração , a humana com a mão e o cavalo usando o seu casco.

Eis que, ao observar o cantinho da pintura, é possível ver uma assinatura bem conhecida dos leitores de Zero Hora: a do Fraga . O ilustrador foi convidado, no começo do mês, pelo setor de comunicação da universidade Ulbra, que adotou o cavalo, para fazer o desenho. E topou na hora.

O presente do Caramelo estava com um bilhete "escrito por ele", destacando que a judoca é um orgulho imenso para o esporte e para as mulheres do Brasil. Ao "assinar", o cavalo mandou "um beijo com relincho".