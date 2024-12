Casa de Cinema de Porto Alegre disponibiliza roteiros de suas produções para consulta popular

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Adelaide indica o sofá, Virgínia se senta, encosta-se. Adelaide pega na poltrona um caderno, encapado em papel decorado, põe sobre a mesinha com o abajur, ao lado dos óculos e de um lápis, senta-se na poltrona, mãos cruzadas sobre o colo.

Virgínia olha para as caixas.

Pausa. Na sala, há um piano. Virgínia afasta-se do encosto, senta-se na beira do assento.

Este é um trecho do filme Virgínia e Adelaide, produção da Casa de Cinema de Porto Alegre que sequer estreou ainda — a previsão é que o lançamento ocorra entre março e abril de 2025 —, mas o seu roteiro já está no site da produtora para quem quiser conferir. E na íntegra.

Segundo Jorge Furtado, sócio da produtora, há anos que a Casa de Cinema compartilha os roteiros de suas produções, mas foi recentemente que o seu parceiro Giba Assis Brasil se empenhou em organizar e revisar quase tudo que já foi realizado pela produtora ao alcance de quem quisesse . E são várias versões colocadas online, mostrando como é o processo de construção da história de um filme — Ilha das Flores, por exemplo, possui duas versões antes do chamado "texto final".

— É muito importante para a formação de jovens que querem estudar cinema saber como é que escreve. E o roteiro de um filme, com raras exceções, só tem sentido antes do filme existir. Ele é um instrumento de trabalho. A gente sempre considerou assim. Não é uma peça literária que eu vou guardar para lançar um livro do roteiro. Na verdade, até pode acontecer, mas é mais legal disponibilizar para quem quer usar, saber, ver, aprender — esclarece Furtado.