Pequenos hábitos: o que faço no dia a dia para facilitar a faxina da semana

A gente fala tanto da faxina pesada da semana, aquela que geralmente acontece em um dia específico (no meu caso, sempre às segundas), que às vezes esquece do quanto os pequenos hábitos do dia a dia fazem diferença para manter a casa em ordem .

1. Arrumar a cama todos os dias

Começar o dia com a cama arrumada muda completamente a energia do quarto. Pode parecer detalhe, mas faz toda a diferença na sensação de organização.

2. Aspirar o apartamento e passar mop spray pelo menos duas vezes na semana

3. Retirar o lixo diariamente

4. Não deixar rastros

5. Limpezas estratégicas por cômodo

6. Manter a pia sempre limpa

7. Regra dos 15 minutos antes de deitar

Levo 15 minutinhos todas as noites para guardar o que ficou fora do lugar: almofadas, controles, copos, louça, roupas… Acordar com tudo em ordem faz com que o dia comece mais leve.