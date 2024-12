Associação de críticos de cinema do RS promove encontro com Waldemar Dalenogare

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Waldemar Dalenogare será o convidado de encontro sobre crítica de cinema da Accirs. Arquivo pessoal / Divulgação

O próximo ano já começa com atividades importantes na Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul (Accirs). No dia 14 de janeiro, uma terça-feira, haverá uma palestra, para associados e entusiastas, com o crítico Waldemar Dalenogare.

O evento, chamado Encontro Accirs com Waldemar Dalenogare - Uma conversa sobre crítica online e atuação internacional, ocorre a partir das 19h30min, na Sala Paulo Amorim — localizada na Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736 – Centro Histórico), em Porto Alegre.

Os ingressos, que custam R$ 25 para não-associados, estão disponíveis no site da Accirs. A iniciativa tem como objetivo pensar a crítica de cinema no momento atual, a produção de conteúdo em vídeo para plataformas online, a cobertura de festivais e o trânsito do profissional da crítica no plano internacional.

— Nesta ocasião, teremos a oportunidade de ouvir, trocar e saber mais da experiência de Dalenogare sobre a crítica internacional, um tema ainda mais instigante neste momento em que o cinema brasileiro está em alta no exterior em razão do sucesso de Ainda Estou Aqui. Ao longo do ano que vem, inclusive, pretendemos promover outras ações de interesse do público ligado em cinema — explica o presidente da Accirs, Daniel Rodrigues.

Dalenogare é gaúcho, nascido em Porto Alegre e doutor em História pela Pontifícia Universidade Católica, com pós-doutorado em História e Cinema pela Universidade de Boston, nos Estados Unidos. Atualmente, atua como professor, pesquisador e crítico de cinema.

O profissional é o primeiro sul-americano selecionado para integrar a Critics Choice Association e, portanto, a votar no Critics Choice Awards. Além disso, possui milhares de seguidores no YouTube e no Instagram, sendo uma referência na área.