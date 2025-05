Galvão Bueno abre as portas de sua fazenda em Candiota para gravação de campanha

Vestido à moda campeira e com uma motosserra na mão, o locutor esportivo Galvão Bueno é o garoto-propaganda de uma campanha publicitária para a Stihl , marca de ferramentas motorizadas. E, como se não bastasse ter o dono da voz que narrou copas do mundo, o trabalho ainda foi gravado nas terras do apresentador.

Para a realização da campanha, cerca de 80 pessoas foram diretamente envolvidas , entre equipe da agência Escala, representantes do cliente e uma produtora audiovisual, com profissionais vindos de São Paulo e do sul do país.

— Tive o privilégio de estar no petit comité convidado a almoçar com o Galvão e sua esposa, Desirée Soares, na casa deles. E, no fim do dia, com o pôr do sol desenhado no céu, brindamos o sucesso da produção com espumantes que levam o nome da própria Desirée. A primeira garrafa foi aberta por ela, com um sabre — revela Roberto Lopes, diretor de Criação da Escala.