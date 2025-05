Foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira (15) o edital do concurso público do Ministério das Relações Exteriores, com 50 vagas para o cargo de terceiro-secretário — primeiro da carreira de diplomata. As inscrições começam às 10h de sexta-feira (16), no site da Cebraspe, banca organizadora, e seguem até 4 de junho.