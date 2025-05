Instituto Ling realiza feira do livro para apoiar mercado editorial gaúcho neste final de semana

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

A Feira do Livro Reconstrói RS, em 2024, recebeu mais de 10 mil pessoas. Renan Mattos / Agencia RBS

Criada pelo Instituto Ling em junho do ano passado para auxiliar na recuperação do mercado livreiro gaúcho após a enchentes, a Feira do Livro Reconstrói RS volta a acontecer neste final de semana — de sexta-feira (16) a domingo (18), das 11h às 20h.

A ideia é seguir apoiando a recuperação e o fortalecimento do setor. E, por isso, o público poderá comprar diretamente de cerca de 40 expositores espalhados pela sede do centro cultural em Porto Alegre (Rua João Caetano, 440).

Os participantes se dividem entre livreiros, editoras, autores e sebos gaúchos atingidos de alguma forma pela crise climática. Estarão presentes, por exemplo, nomes como Dublinense, Piu, Sulina, Zouk, Editora Projeto, L&PM, Leitura XXI, Libretos, Livraria Baleia, Beco dos Livros, Clareira, Livraria Isasul, Livraria Santos, Palavra Bordada e Paralelo 30.

A mostra, realizada com apoio do Clube de Editores do Rio Grande do Sul e da Câmara Rio-Grandense do Livro, terá entrada franca, diversas sessões de autógrafos e mais de 30 programações paralelas.

A abertura contará com a presença da escritora brasileira Socorro Acioli, vencedora do Prêmio Jabuti, em bate-papo com a gaúcha Martha Medeiros, mediado pela jornalista Fernanda Pandolfi, embaixadora da feira. A conversa é uma das poucas atividades com ingressos pagos — já esgotados.

A maior parte das atrações são gratuitas, com acomodação do público por ordem de chegada, mediante retirada de senhas na recepção do centro cultural a partir de 30 minutos antes do início das atividades.

No evento, ainda, haverá homenagem aos 120 anos de nascimento de Erico Verissimo, como uma discussão sobre a vida e obra do autor, com participação de Márcia Ivana de Lima e Silva, Marô Barbieri e Sergius Gonzaga, além de duas contações de histórias para as crianças.

— A ideia é repetir o engajamento da feira realizada no ano passado que, mesmo vivendo a consternação provocada pelas enchentes, contou com a participação ativa de milhares de pessoas que colaboraram para reerguer o mercado editorial gaúcho, tão impactado pelos alagamentos — destaca Carolina Rosado, gerente do Instituto Ling.

Em 2024, mais de 10 mil pessoas circularam pela feira, comprando diretamente dos expositores e gerando mais de R$ 300 mil de faturamento direto para o setor. A iniciativa levou o Instituto Ling a ser eleito, por unanimidade, para receber o título de Amigo do Livro, entregue pela Câmara Rio-Grandense do Livro.

