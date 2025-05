Galeria de arte na Zona Norte reabre após reformas por conta da enchente

Foi um longo período de reformas estruturais em função dos estragos deixados pela enchente de 2024. Mas, agora, está na hora da Galeria .ISTA retomar as suas atividades. E com uma programação especial .

O evento que marca a volta do espaço cultural ocorre neste sábado (17), a partir das 16h , na sede da galeria (Rua São Salvador, 461 - Bairro Santa Maria Goretti), na zona norte de Porto Alegre. Pertinho do Bourbon Assis Brasil, o espaço é uma opção para quem procura arte em uma região descentralizada .

— Reabrir a .ISTA se torna uma opção para quem não transitam pela região mais central. A gente acaba se relacionando não só com as pessoas aqui do nosso bairro, mas de outras regiões próximas da Zona Norte. E, além de galeria de arte, a gente ainda é um espaço cultural independente — salienta o administrador e idealizador do espaço, Fábio Vieira de Oliveira