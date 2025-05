Projeto para promover representatividade feminina na música está com convocatórias abertas

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Estão abertas, até o dia 30 de maio, as inscrições para duas chamadas públicas do projeto A Voz e a Vez Delas : uma voltada à seleção de artistas para a realização de shows de abertura e outra para propostas de oficinas.

O edital é voltado para mulheres e pessoas trans do Rio Grande do Sul . A mostra, que inédita em Porto Alegre para promover a representatividade feminina na música. A iniciativa da artista, comunicadora e pesquisadora musical Bruna Paulin.

A ideia é inspirar mulheres e pessoas trans para que se sintam capazes de se inserir em qualquer área do mercado da música, não somente como intérpretes, mas também assinando suas obras e ou atividades técnicas.

Cada apresentação será dividida em três momentos: abertura com artistas selecionadas via edital; performances solo das convidadas; e um bloco final de encontro colaborativo no palco.