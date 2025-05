Bombeiros fazem buscas por homem desaparecido há três dias em São João da Urtiga

Buscas por desaparecido no norte do RS contam com o trabalho de cães farejadores. Corpo de Bombeiros de Lagoa Vermelha / Divulgação

As buscas por um homem desaparecido em São João da Urtiga, no norte do Estado, entraram no terceiro dia nesta quinta-feira (15). Rafael Marcanzoni, 44 anos, não é visto desde segunda-feira (12).

Conforme os Bombeiros Voluntários de Sananduva, ele teria se deslocado de carro até a sua propriedade rural na manhã de segunda. Familiares deram falta de Marcanzoni quando ele não retornou por volta das 12h e não atendeu ligações.

Equipes do Corpo de Bombeiros concentram as buscas na comunidade de Água Verde, interior do município. A área é de difícil acesso, o que prejudica as buscas. Até o momento, não há pistas do paradeiro do homem.

Rafael Marcanzoni não é visto desde segunda-feira, quando foi ao interior de São João da Urtiga. Polícia Civil / Divulgação

Na operação, são utilizados cães farejadores, drones para mapeamento do local e câmera termográfica. A propriedade tem em torno de 100 hectares e as buscas contam com apoio de bombeiros de Lagoa Vermelha, Sananduva, Porto Alegre e Bento Gonçalves.