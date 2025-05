As Batucas celebram 10 anos com grande show na quadra da Banda Saldanha

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

As Batucas completam uma década de atuação com show especial na quadra da Banda Saldanha. Mari Korman / Divulgação

As Batucas chegam aos seus 10 anos em 2025 e, para comemorar, é claro, tem que ser em grande estilo. Por isso, as mulheres que integram a iniciativa farão um grande show na quadra da Banda Saldanha, espaço que as acolheu e que é referência em folia.

A apresentação será no dia 31 de maio, a partir das 17h. As gurias se reunirão para tocar, cantar e dançar, convidando todo mundo que quiser participar das atividades. Na ocasião, estarão presentes as turmas de percussão, grupo vocal, pandeiro e dança, em blocos de apresentações.

Biba Meira e Julia Pianta, idealizadoras, regentes e gestoras das As Batucas, para a realização do evento, estarão acompanhadas de Raquel Pianta e Madalena Rasslan, responsáveis pelo grupo vocal; Vini Silva, pegando junto na condução da percussão; e Luiza Alves, professora de dança. Também se farão presentes na celebração as convidadas especiais Negra Jaque, já parceira d'As Batucas de longa data, e Luana Pacheco.

— Estamos montando essa comemoração com muito afeto e com a energia lá em cima. Temos certeza de que será um dia para ficar na memória de todo mundo que estiver lá conosco. Muitas mulheres já passaram por aqui nesses 10 anos de história, e somos muito felizes em poder ver essa rede tão grande de pessoas interessadas em aprender e se conectar com a arte. Vai ser uma festa linda — destaca Julia.

O encontro será realizado na batida dos ritmos brasileiros, com samba, baião, samba-reggae, maculelê, maracatu, ciranda, xote e coco se mesclando ao funk, ao rock e aos sucessos que o grupo vocal ensaiou para a apresentação, com a regência de Raquel Pianta e Madalena Rasslan. Para fechar, o evento ainda segue com uma roda de samba, com as gurias do Roda Caçamba e a companhia da DJ Marigdas.

Serviço:

O quê: show de 10 anos d'As Batucas

show de 10 anos d'As Batucas Quando: dia 31 de maio, a partir das 17h

dia 31 de maio, a partir das 17h Onde: Banda Saldanha (Avenida Padre Cacique, 1355), em Porto Alegre

Banda Saldanha (Avenida Padre Cacique, 1355), em Porto Alegre Ingressos: na plataforma Sympla