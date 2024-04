Realizadas em horário mais cedo e com maior conforto aos frequentadores, as festas dedicadas ao público mais maduro que caíram no gosto dos porto-alegrenses são tema do novo episódio do Perimetral Podcast. O programa recebe Katia Suman, radialista e idealizadora da festa "Baila Comigo", e Patrícia Parenza, influenciadora digital e criadora da "Gudinaite", para falarem sobre a nova tendência.