Com restaurantes, lojas e baladas, Ramblas Atlântida, em Xangri-Lá, terá novidades neste veraneio

A famosa esquina do Rocky Point, na Praça La Boqueria, point dos verões.

Com a chegada da temporada de verão, o Ramblas Atlântida , complexo comercial e gastronômico na praia de Atlântida, em Xangri-lá , no Litoral Norte , prepara novidades.

Em uma área de 50 mil metros quadrados junto à Avenida Central, serão cerca de 80 operações nos segmentos de moda, alimentação e lazer, com novas operações — de casa noturna a churrascaria, além de mais de 100 shows.

Novidades da temporada

Neste verão, além de consolidar operações que já fazem sucesso no espaço, está prevista a inauguração de uma nova casa noturna, a Breazy , que se somará às demais opções ( Bar 1 , Deck 22, Céu de Verão e Nuy ).

Na área de gastronomia, estreiam o Club da Milanesa , com inspiração na culinária argentina, a churrascaria Santo Assado , a confeitaria Nana Pereira Doces e Café, o restaurante O Grão Heart to Table e o bar Nova York Garden & Sushithay .

A “calçada da moda” ganhará lojas Twin Set e L`Arrive , além de uma unidade do salão de beleza Raphaelli Essential Therapy .

Também estão previstos na programação mais de 100 shows (os detalhes serão divulgados em breve), apresentações da School of Rock e a tradicional feira Le Marché Chic , que valoriza expositores de moda, arte e design autoral e será realizada todos os finais de semana ao longo da temporada.

Onde fica

O Ramblas fica na Avenida Central, nº 2060, na Praia de Atlântida. Mais detalhes no perfil @ramblasatlantida no Instagram.

História do Ramblas

O Ramblas Atlântida começou em 1990, com a inauguração da casa de shows Rocky Point, que marcou a vida noturna do litoral gaúcho na época. A partir de 1995, o local começou a se transformar em um centro comercial, com a inclusão de lojas e calçadas, e, em 1997, passou a receber seus primeiros restaurantes.