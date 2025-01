Do "Havaí chinês” ao melhor lugar para ver a aurora boreal: 10 destinos turísticos em alta em 2025

Um dos destaques é Tromsø, na Noruega. Bjørn Jørgensen / Visitnorway.com

Já contei aqui o que vai ser tendência nas férias em 2025 (foco em autenticidade, itinerários alternativos e experiências profundas são algumas das palavras-chave). Mas quais destinos irão atrair a atenção dos viajantes?

As previsões da Booking, uma das maiores plataformas de hospedagens do mundo, incluem 10 destinos que tendem a bombar no ano que se inicia.

É claro que a lista é parcial (com base na análise dos dados da plataforma, disponível em 43 idiomas) e, no fim das contas, a escolha depende mesmo das condições financeiras e das preferências de cada viajante.

A maior parte dos lugares é no Exterior, o que pode tornar o passeio inviável para turistas brasileiros, com o dólar nas alturas. Além do mais, vale sempre ressaltar: temos um ótimo cardápio de destinos locais.

Dito isso, aí vão os lugares selecionados:

1) Sanya, na China

Fica na na Ilha de Hainan, conhecida como o “Havaí chinês”. Tem clima quente, praias preservadas e belos templos budistas. É um local ideal para quem preza por retiros de bem-estar, uma das tendências do setor para 2025. Pontos altos: a floresta de Yanoda as fontes termais geotérmicas de Nantian.

2) Trieste, na Itália

Localizada em uma estreita faixa de terra entre o mar Adriático e a Eslovênia, Trieste é um caldeirão cultural influenciado pela herança italiana, eslovena e austríaca.

Segundo o Booking, é uma joia (ainda) pouco visitada, em comparação com outros destinos da Itália. Os mercados locais são atrativos extras para viajantes que buscam o oposto da fast fashion: compras mais sustentáveis e culturalmente ricas.

Pontos altos: o Castelo de Miramare e a Piazza Unità d'Italia.

3) João Pessoa, Brasil

Conhecida como "Porta do Sol" devido à sua localização na América do Sul, João Pessoa é celebrada por suas paisagens verdejantes e pela rica herança cultural. Os jardins botânicos da cidade, as igrejas históricas e as praias tranquilas, como Picãozinho e Alligator, equilibram beleza natural com história.

4) Tromsø, na Noruega

É um dos melhores lugares do mundo para testemunhar a aurora boreal. Seus fiordes deslumbrantes, a vida selvagem e a natureza remota são um cenário perfeito para os amantes da natureza.

A cidade também é conhecida por suas casas históricas de madeira que datam do século 18 e seus arredores pitorescos. Pontos altos, além, é claro, da aurora boreal: as saunas flutuantes no porto e o treinamento de filhotes de husky.

5) Willemstad, Curaçao

A capital de Curaçao é um vibrante destino caribenho caracterizado por seus edifícios coloniais em tons pastéis e sua rica história.

Reconhecidas como Patrimônio Mundial da UNESCO, as atrações culturais de Willemstad incluem o Museu Kurá Hulanda e a pitoresca ponte Rainha Emma. Além disso, há belas enseadas, oportunidade de nadar com tartarugas e mercados de rua animados.

6) Tignes, França

Fica nos Alpes franceses e oferece atrações no ano todo: esqui e snowboard no inverno, e passeios a cavalo, trilhas a pé e esportes no lago no verão. Não tem erro.

A cultura après-ski (termo em francês que se refere às atividades que se realizam após um dia de esqui) é igualmente vibrante. Terraços ensolarados e a cozinha alpina tradicional são abundantes para aqueles que querem relaxar e recarregar as energias após um dia de aventura.

7) San Pedro de Atacama, Chile

E esse céu? Bryan / stock.adobe.com

Localizado em um dos desertos mais secos do mundo, San Pedro de Atacama é um destino remoto que oferece maravilhas naturais inspiradoras. De passeios por suas salinas pontilhadas de flamingos a gêiseres ativos e vulcões imponentes, as férias no Atacama oferecem um cenário de tirar o fôlego para viajantes que buscam uma conexão mais profunda com a natureza.

A região também é famosa pelo céu noturno incrivelmente claro, o que a torna um local privilegiado para observação de estrelas e passeios astronômicos.

8) Naha, no Japão

Como capital de Okinawa (uma ilha japonesa), Naha oferece uma mistura fascinante de vida urbana moderna e cultura tradicional. Os visitantes podem explorar locais históricos como o Castelo Shuri e a caverna Gyokusendo, experimentar a atmosfera vibrante da Rua Kokusai e até mesmo mergulhar na natureza com um passeio de caiaque guiado pelos manguezais da região.

A culinária local, que inclui pratos únicos como goya champuru (melão amargo salteado), oferece um gostinho das distintas tradições culinárias da região.

Leia Mais Uma retrospectiva literária de 2024, com o livro que abandonei e o que me fez chorar

9) Villajoyosa, Espanha

Esta cidade na Costa Blanca da Espanha é conhecida por suas ruas pitorescas repletas de casas coloridas, que foram originalmente pintadas para ajudar os pescadores a identificar suas residências do mar.

Villajoyosa é um destino tranquilo à beira da praia, com a rica herança pesqueira da cidade e oportunidades de explorar sítios arqueológicos em um tour histórico guiado. Com suas praias tranquilas e cozinha tradicional mediterrânea, Villajoyosa é um local ideal para uma escapada relaxante.

10) Houston, nos EUA

Quarta maior cidade dos EUA, Houston, no Texas, oferece uma mistura única de charme sulista e energia cosmopolita. Há, por exemplo, o distrito de Montrose, ousado e artístico, e o East End, com uma vibrante comunidade latina.

O cenário gastronômico da cidade também é destaque - Houston foi apontada como uma das capitais gastronômicas dos EUA pelos críticos do New York Times.