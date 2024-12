Maria Fumaça, na Serra, terá vagão especial com degustação orientada de vinhos e espumantes

Em 2025, o que era uma atração sazonal na Maria Fumaça, de Bento Gonçalves, na Serra, passará a ser uma opção permanente de passeio. O roteiro L’Essenza del Vino, com degustação de rótulos selecionados a bordo do famoso trem turístico, será oferecido todos os sábados, a partir de janeiro.

É mais um atrativo para a retomada do turismo no Rio Grande do Sul — e uma boa pedida para os amantes da vitivinicultura. Na experiência, o passageiro faz a viagem entre Bento, Garibaldi e Carlos Barbosa sorvendo os melhores vinhos e espumantes da Serra, com a orientação de um sommelier, em um vagão exclusivo.



Características da uva, da safra e do terroir fazem parte da apresentação. O paladar é aguçado com queijos e salames oferecidos em tábuas individuais que cada participante recebe, junto de uma taça de vidro personalizada do passeio — que pode ser levada para casa como uma recordação.

— A procura dos visitantes pelo L’Essenza cresceu muito em 2024. Tínhamos previsto apenas uma edição por mês e tivemos que abrir datas extras. O passeio também é muito procurado por grupos que fazem enoturismo, por ter esse diferencial do acompanhamento do sommelier — conta Cristiane Tomazini, gerente de marketing da Giordani Turismo, operadora da Maria Fumaça.



Assim como os demais itinerários, o bilhete do L’Essenza contempla transfer entre as estações e acesso ao Parque Cultural Epopeia Italiana. O valor do investimento é de R$ 337 por pessoa, entre janeiro e junho, e R$ 346 de julho a dezembro. Não é barato, mas, para quem busca uma experiência diferente e de qualidade, vale o investimento.

