Você precisa experimentar: um almoço como antigamente, na terra das nonas

Quando Odete Bettú Lazzari era criança, no interior de Garibaldi, as mulheres costumavam preparar uma fornada de pães nas manhãs de sábado. Com os retalhos que sobravam da massa, elas esculpiam pombinhas artesanais (chamadas de “colombinas”) para os pequenos. Passada de geração em geração, a tradição seria reproduzida por Odete anos depois, para suas próprias filhas. Hoje, a iguaria é a marca de um dos restaurantes mais autênticos na serra gaúcha: a Osteria della Colombina, comandada pela cozinheira.