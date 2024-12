Bancos e floreiras sustentáveis estão sendo espalhados pelo Estado

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Floreira e banco sustentáveis que serão espalhados pelos municípios do Estado.

A Braskem e a Pacifil, fabricante de madeira plástica, entregarão 1,7 mil floreiras e bancos feitos com plástico 100% reciclado para cidades situadas próximas às operações da petroquímica no Rio Grande do Sul.