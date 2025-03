Preterida de novo, Demi Moore é a prova de que Hollywood nunca mudou e não vai mudar

A gente até aceitava perder para Demi Moore (reconhecida e celebrada por Fernanda Torres como a grande favorita do Oscar), mas a artista de 62 anos, mais uma vez, foi preterida pela indústria do cinema. O preconceito da idade, afinal, segue firme e forte em Hollywood . Talvez isso nunca mude.

Curiosamente, a estrela de Ghost perdeu a estatueta, não para Fernanda, outra veterana das telas, mas para uma atriz muito mais jovem do que as duas e ainda pouco conhecida, como se a sina de A Substância — filme protagonizado por Demi em uma cruzada existencial movida pelo culto à juventude eterna — se materializasse no palco do Oscar.