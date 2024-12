Ocidente promove noite dedicada à cena eletrônica

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Os DJs que se apresentarão na festa "ARP Electronic Music", no Bar Ocidente.

O Bar Ocidente (Avenida Osvaldo Aranha, 960) realiza, neste domingo (22), o ARP Electronic Music, festa dedicada à música eletrônica , que destaca diferentes vertentes do gênero e valoriza DJs que representam a cultura de vanguarda.

A decisão de fazer a festa no dia 22 foi influenciada pela apresentação das bandas Information Society, Kon Kan e Double You, referências da música eletrônica, no Auditório Araújo Vianna.