Recanto Maestro inaugura estátuas de mármore de musas gregas em novo concerto

Nove estátuas de mármore representando musas da mitologia grega ornam o anfiteatro Recanto Maestro, na região central do Estado. A inauguração dos monumentos ocorrerá em 29 de dezembro, no último domingo do ano, em um concerto inédito.

A Paixão das Musas I, de Vagner Cunha, estreará no Palco Bell'Anima junto à Filarmônica Ontoarte Recanto Maestro (Forma), regida por Antônio Carlos Borges-Cunha, e as sopranos convidadas Eiko Senda e Carla Maffioletti. A apresentação terá ingressos à venda somente no dia, a partir das 19h, com preço único de R$ 100.

As esculturas são motivo de celebração para Claudio Carrara, diretor da Bell'Anima. Aqui cabe relembrar que o empresário cedeu o espaço da própria casa para a construção do teatro.

— Entendo que a minha casa tem se transformado, aos poucos, em um instituto de arte, formação, educação e inspiração. E acredito que ter as musas da arte na plateia, no entorno do palco, reforça a proposta da Bell’Anima de resgatar o pensamento clássico — explica Carrara.

Com alturas que variam entre 1,55m e 1,75m, as obras foram esculpidas na França e pesam cerca de meia tonelada cada. As musas foram dispostas ao redor da plateia, próximas aos frequentadores, criando uma interação entre arte e público. A maioria das estátuas é trabalhada em mármore branco, com exceção de Eutérpe, musa da música, que foi lavrada propositalmente em mármore negro, para ganhar mais destaque.

Concerto A Paixão das Musas I

Além da celebrar a aquisição das esculturas, o evento do dia 29 marca o aniversário de dois anos da Forma, fundada com o propósito de “tocar para ser”, e o reposicionamento da orquestra, que passa a ser o elo final da formação dos jovens talentos que prosperarem na Orquestra Jovem Recanto Maestro.

Serviço