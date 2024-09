No mês farroupilha, cervejaria e ervateira lançam cerveja com "erva repousada"

Tem novidade no mês farroupilha: uma cerveja de erva-mate criada especialmente para celebrar as tradições gaúchas. A produção do novo rótulo comemorativo da Dado Bier, precursora no ramo das cervejarias artesanais no Brasil, será iniciada neste sábado (14), a partir das 10h, no Bourbon Shopping, em Porto Alegre, dentro do Food Hall Dado Bier. A ideia é que o público participe do processo.