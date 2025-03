Fotógrafa de Mario Quintana fará walking tour pelos pontos preferidos do poeta no centro de Porto Alegre

Para marcar o aniversário da capital gaúcha, vem aí mais uma edição da caminhada guiada que fez sucesso em 2024, explorando os passos do poeta Mario Quintana no Centro Histórico.

Conduzido pela fotógrafa Liane Neves, que se tornou amiga do escritor e captou imagens dele na última fase da vida, o walking tour gratuito é inspirado no mapa "A Porto Alegre de Quintana". Será no próximo sábado (29), das 16h às 17h, saindo da Casa de Cultura.

Do tamanho de uma parede, o mapa foi criado pelo ilustrador Nik Neves e está instalado no segundo andar do centro cultural, onde há uma exposição de longa duração dedicada a ele (inclusive com o seu antigo quarto preservado).

Passear por esses pontos com Liane é uma forma de relembrar Quintana e de ver Porto Alegre pelos olhos do poeta. Além de ter conhecido o autor na intimidade, a fotógrafa registrou a relação dele com a Capital, acompanhando o escritor por um ano, quando ele completou 80 anos.

— Foi em 1986. Eu fazia vários passeios com ele pelo Centro, que era o lugar preferido do Quintana, por isso criei esse walking tour. Vamos sair da Casa de Cultura, passar pela Rua da Praia e ir até o Chalé da Praça XV, onde ele gostava muito de estar. A foto que fiz dele na janela é emblemática. Era o lugar dele — conta Liane.

A caminhada termina com um bate-papo no Chalé, na mesa de Quintana (veja as fotos). No futuro, Liane planeja entregar um quadro com a imagem do autor no local, para o acervo do restaurante.

Serviço