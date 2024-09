Já tinha ouvido falar (muito e bem) da Vinícola Família Geisse, na Linha Jansen, em Pinto Bandeira. Também já tinha provado as espumantes, que estão entre as melhores do mundo (sem exageros). Por isso, quando saí de férias, no início de setembro, decidi agendar um passeio diferente pela propriedade, a bordo de um carrinho 4x4.