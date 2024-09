O município de Pinto Bandeira, na Serra, é o maior produtor de pêssego de mesa do Rio Grande do Sul. Nesta época se vê um cenário lindo dos pessegueiros floridos, mas esse também é um momento de preocupação, afinal, ainda é inverno e eventuais temperaturas baixas e possibilidade de geada podem prejudicar a safra. A estimativa do município é colher entre 18 mil e 20 mil toneladas da fruta.