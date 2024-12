Bento Gonçalves receberá mostra que resgata artefatos da imigração alemã e italiana

Em fevereiro, Bento Gonçalves sediará a mostra Design da Imigração: Primórdios do Aqui e Agora, na feira Movelsul Brasil, que reúne artefatos de imigrantes alemães e italianos, com mais de 200 anos e 150 anos, respectivamente. Dentre os objetos, há cadeiras, portas e cavalinhos de brinquedo feitos entre a segunda metade do século 19 e as décadas iniciais do século 20.

A exposição estará aberta ao público entre os dias 17 e 20 de fevereiro de 2025, no Parque de Eventos do município. Cerca de 45 itens foram selecionados de uma curadoria de aproximadamente seis mil peças históricas garimpadas pelos arquitetos Tina e Calito de Azevedo Moura. A dupla percorreu o interior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná nas últimas cinco décadas em busca dos objetos.

— A coleção é uma memória afetiva de toda uma cultura. Faço um trabalho de revitalização do artesanato e em cada local é diferente. Muitos objetos da coleção são feitos um a um e me encanto pela assinatura, que é a alma, a marca do artesão — conta Tina.

Diversos itens da coleção já integraram outras mostras em locais como o Museu da Casa Brasileira, em São Paulo, e o Farol Santander, em Porto Alegre. O evento é realizado pelo Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Bento Gonçalves e, além da exposição, contará com palestras e mostras relacionadas ao setor moveleiro.

Serviço

O quê: mostra Design da Imigração: Primórdios do Aqui e Agora

mostra Design da Imigração: Primórdios do Aqui e Agora Quando : 17 a 20 de fevereiro, das 12h às 19h

: 17 a 20 de fevereiro, das 12h às 19h Onde : Pavilhão D da feira Movelsul Brasil 2025 (Parque de Eventos de Bento Gonçalves)

: Pavilhão D da feira Movelsul Brasil 2025 (Parque de Eventos de Bento Gonçalves) Como visitar: basta realizar credenciamento antecipado pelo site movelsulbrasil.com.br ou no momento de visita à feira. A credencial é gratuita