Dólar errado no Google, agenda e mais pílulas da economia 26.12

Agenda

Google errou a cotação do dólar novamente.

Novamente, o Google errou a cotação do dólar. Nessa quarta-feira (25), a plataforma mostrava R$ 6,38, sendo que o mercado estava sem operação devido ao Natal e o fechamento do dia anterior foi em R$ 6,18. De novo, o Google atribuiu o erro a terceiros, que fornecem a informação. Não é admissível. Causa confusão e teorias da conspiração.

Advocacia-geral da União (AGU) vai apurar e pediu informações ao Banco Central sobre a cotação errada do dólar no Google. Agora, o valor não está sendo informado.

Hoje, serão retomadas as negociações na bolsa de valores de São Paulo, a B3. As operações do Tesouro Direto também serão retomadas.