Justiça dá novo prazo para transferência de presos da penitenciária estadual de Caxias do Sul

Penitenciária Estadual de Caxias do Sul, na região do Apanhador. Porthus Junior / Agencia RBS

Uma nova decisão da Justiça aumenta para 90 dias o prazo para que a administração da Penitenciária Estadual de Caxias do Sul (Pecs), no Apanhador, transfira apenados para outras casas penais. A medida faz parte da interdição do presídio, que ocorreu inicialmente por superlotação e precariedade das instalações elétricas, que podiam colocar em risco os presos, visitantes, guardas e outros profissionais.

Atualmente, segundo a Justiça, a Pecs opera com 1.167 apenados. Na primeira decisão de interdição total, eram 1.247 detentos e o teto estabelecido foi de 200% da capacidade original (432 pessoas), ou seja, 864 presos. O despacho pedia, assim, o realocamento de 383 pessoas em 30 dias. Desde a definição, em 14 de novembro, a redução foi de 80 apenados. Ainda em julho, a casa prisional foi interditada parcialmente, com os problemas de estrutura já apontados.

Desde a interdição parcial, a penitenciária só pode receber presos em flagrante, preventivos, temporários e com regressões de cautelas de regime. Mesmo assim, nesses casos, a administração precisa providenciar a transferência em 15 dias.

O Estado, que é quem administra a penitenciária por meio da Polícia Penal do RS, recorreu da mais recente decisão. Conforme o processo, o governo do RS argumenta que a medida de transferência dentro do prazo original é "inviável e inexequível, na medida em que todo o sistema está sobrecarregado" e que o sistema prisional poderia ser colapsado ao cumprir a ordem. Além disso, todas as casas prisionais da 7ª Delegacia Penitenciária Regional (DRP) estariam operando acima do teto judicial e apresentariam "deficitário quadro pessoal".

O Estado argumenta que iniciou os trabalhos para melhorar as instalações elétricas, com a troca do quadro elétrico no início de dezembro. O processo também mostra que a regularização do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios (PPCI) foi prometida para março de 2025.

Outro ponto destacado pelo governo do RS, de acordo com o processo, é que teriam sido realizadas reformas que devem aumentar em 116 vagas a capacidade da Pecs. Assim, ela passaria a ser de 548 pessoas, resultando em 1096 vagas na medida que coloca como 200% da capacidade original o limite da casa prisional. As adequações são feitas na Galeria D, na Galeria dos Trabalhadores e na cozinha geral. Conforme as datas informadas no processo, os trabalhos já estariam concluídos. Porém, ainda não há confirmação por parte da administração ou do Estado.

A Justiça também não confirma o aumento da capacidade. Mas, por entender que o Estado trabalhou para contornar a situação de precariedade das instalações elétricas, que também motivaram a interdição, e pela complexidade de encontrar novos locais para os apenados, a nova decisão, então, aumentou o prazo para os 90 dias.

Para solucionar o problema da superlotação, o processo cita ainda a nova cadeia da Serra, anunciada pelo governador Eduardo Leite em setembro. A penitenciária vai ser erguida em um terreno do Estado ao lado do presídio do Apanhador, no limite com São Francisco de Paula. A previsão é de que o espaço tenha 800 vagas e custe em torno de R$ 120 milhões.

Em nota, a Polícia Penal informou que recebeu a decisão judicial e garantiu que já está em andamento reformas estruturais, além da finalização da reforma da rede elétrica do estabelecimento.

Estado recorre de mais medidas

De acordo com o despacho, o governo estadual recorre ainda de outras medidas anteriormente divulgadas pela Justiça. Entre elas, as decisões para que servidores da 7ª Delegacia Penitenciária Regional assumam os cargos de direção e chefia da Pecs, a suspensão do serviço de cantina e a própria interdição total.

No último caso, o pedido é de revogação da interdição total de forma liminar. Porém, o juiz responsável pelo despacho, Ricardo Hermann, entende que os pontos não devem ser discutidos em regime de plantão.