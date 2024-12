Isis Valverde e Marcus Buaiz se casam em cerimônia intimista, diz revista

O casal havia ficado noivo há exatamente um ano, em dezembro de 2023, durante uma viagem romântica a Angra dos Reis. Eles se casaram no civil. As informações são da revista Quem .

Segundo fontes próximos do casal, a celebração foi realizada às 19h30min e foi discreta, com a presença dos familiares, que incluíam os filhos de ambos: Rael, seis anos, fruto da relação de Isis com o modelo André Resende, e José Marcus, 12 anos, e José Francisco, 10, do casamento anterior de Marcus com Wanessa Camargo.