PRF aplicou mais de 3,3 mil multas por excesso de velocidade no RS durante a Operação Natal

Ao todo, 6.476 veículos e 8.006 pessoas foram fiscalizados. Polícia Rodoviária Federal (PRF) / Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou 3.346 veículos com velocidade acima do permitido em rodovias federais no Rio Grande do Sul, entre 20 e 25 de dezembro. Os dados consolidados da Operação Natal foram divulgados nesta quinta-feira (26).

Foram registrados 23 acidentes considerados graves ao longo dos cinco dias, seis a mais com relação ao mesmo período do ano passado (17). Apesar do aumento dos sinistros, o número de óbitos se manteve estável em comparação a operação realizada em 2023: neste ano foram três mortes, sendo duas delas em acidentes frontais (um na BR-386, em Marques de Souza, e outro na BR-158, em Panambi). O terceiro óbito ocorreu na BR-470, em Lagoa Vermelha.

Conforme a PRF, a Operação Natal de 2024 representou aumento com relação aos números registrados em 2023:

Pessoas fiscalizadas: 8.006, cerca de 30,4% a mais que o último ano

Veículos fiscalizados: 6.476, aumento de 30,2%

O aumento também foi observado com relação às autuações por alcoolemia. Dos 5.066 (dobro dos aplicados no último ano) testes realizados, 146 indicaram índices acima do permitido e resultaram em multa – 9% a mais que em 2023.

Ainda foram registradas 660 autuações pelo não uso do cinto de segurança, houve o flagra de 427 motoristas realizando manobras de ultrapassagens em locais proibidos e 63 crianças transportadas sem a utilização de cadeirinha.

Apreensão de drogas

Além das autuações de trânsito, a PRF apreendeu 1,37 tonelada de maconha em rodovias federais no Rio Grande do Sul durante a Operação de Natal.

Mais de 27 de toneladas de drogas foram aprendidas pela PRF em 2024.