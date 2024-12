Homem é preso transportando mais de uma tonelada de maconha em Ronda Alta

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na tarde deste sábado (21) um homem de 28 anos que transportava mais de uma tonelada de maconha em Ronda Alta, no norte do Estado.

A droga estava escondida no compartimento de uma van Doblò, pilotada pelo homem. A abordagem foi no trecho com sentido a Sarandi para a BR-386, a partir de informações da polícia de que o veículo era utilizado para transporte de carga ilegal.