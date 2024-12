Imagens aéreas mostram destruição em local onde avião caiu em Gramado

Imagens aéreas mostram cenário de destruição no local em que um avião caiu em Gramado , na manhã deste domingo (22). O acidente aconteceu na região da Avenida das Hortênsias , no bairro Avenida Central. Dez pessoas morreram.

Conforme a Infraero, a aeronave de prefixo PR-NDN decolou do Aeroporto de Canela por volta das 9h15min, com destino a Jundiaí (SP). Dez pessoas estavam a bordo do avião, um Piper Cheyenne, com motor à hélice. Todas morreram.