Por Daniel Randon, presidente da Randoncorp e do Conselho Superior do Transforma RS

A famosa frase “Penso, logo existo”, de René Descartes, dita para expressar a ideia do filósofo de que a capacidade de pensar é a prova da existência dos seres humanos, bem pode ser substituída por “Posto, logo existo”. O paralelo me parece muito perigoso para a formação e a educação das gerações atuais que se distanciam da vida real, aquela do encontro com familiares e amigos, para viver no que entendem ser o mundo ideal retratado nas postagens e nas curtidas.